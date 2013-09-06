Азаров считает, что бензин в Украине дешевый

Кабинет министров не планирует отменять уплату акциза на нефтепродукты, поскольку такой налог существует во всех европейских странах и именно он формирует основные доходы дорожных фондов, за счет которых ведется ремонт автотрасс.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Кабинет министров не планирует отменять акциз на нефтепродукты. Такой налог существует во всех европейских странах, он у нас в Украине один из самых низких», - заявил глава правительства.

При этом он отметил, что вследствие низкой ставки акциза Украина не может позволить себе качественных ремонтов дорог. «Если мы жалуемся на плохое состояние дорог, то именно потому, что мы на дороги тратим значительно меньше, чем в любой европейской стране, то есть низкие акцизы на нефтепродукты формируют и низкие доходы фонда дорожного строительства», - пояснил Азаров.

При этом он обратил внимание, что и цены на бензин в других странах выше украинских. «Цены на бензин, из всех окружающих нас стран, ниже только в России и Беларуси. И то, не намного ниже. В последнее время в Российской Федерации цены на бензин подняли, и они почти приблизились к нашим. А ведь не следует забывать, что нам Россия продает нефть по мировой цене, взимая, к тому же, привозную пошлину в размере более 400 долл. за тонну», - отметил премьер-министр.

Вместе с тем, он напомнил, что ключевая задача правительства в этой связи - несмотря на все трудности, обеспечить население топливом и создать его постоянный запас. «Основная задача правительства - обеспечение нефтепродуктами страны. Мы должны иметь постоянный запас топлива и максимально быть адаптированы к колебаниям цен на мировых рынках. Ну а уж ваше право судить, удается ли решить эту задачу правительству или нет», - сказал Азаров, обращаясь к пользователям социальной сети.

Как сообщал УНИАН, в августе Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») вышло с предложением повысить акцизы на нефтепродукты, чтобы таким образом увеличить поступления средств на ремонт и строительство автодорог. По данным «Укравтодора», на сегодняшний день в Украине акциз на бензин составляет 198 евро за тонну, в то время как в европейских странах - 550-900 евро за тонну. Также акциз на дизельное топливо, в зависимости от содержания серы, в Украине составляет 46-98 евро за тонну, а в Европе - 400-700 евро за тонну.

В апреле министр инфраструктуры Владимир Козак заявил о том, что Мининфраструктуры готово подать на рассмотрение правительства и парламента законопроект о повышении акциза на топливо, который на сегодняшний день остается одним из самых низких в Европе. Однако позднее в Мининфраструктуры уточнили, что проект закона является лишь одним из возможных решений вопроса привлечения дополнительных средств для развития автомобильных дорог страны, но отнюдь не единственным.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.