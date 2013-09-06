Акционеры «Укртелекома» проведут внеочередное собрание

Акционеры крупнейшего украинского оператора проводной связи «Укртелеком» в соответствии с решением наблюдательного совета компании 8 октября 2013 года проведут внеочередное общее собрание, сообщает пресс-служба «Укртелекома».

На собрании, в частности, будут рассмотрены вопросы прекращения полномочий председателя и членов наблюдательного совета «Укртелекома», прекращения полномочий ревизионной комиссии и члена ревизионной комиссии, а также планируется утвердить количественный состав набсовета, избрать членов набсовета, внести изменения в устав «Укртелекома» путем изложения его в новой редакции. Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о прекращении действия и внесении изменений во внутренние положения общества и пр.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка интернета (более 1,4 млн абонентов).

Финансово-промышленная группа Украины “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приобрела у австрийской группы Epic контроль над “Укртелекомом” в июне 2013 года.