NASA запустила лунный аппарат LADEE

Ракета-носитель Minotaur V с лунным аппаратом LADEE стартовала 7 сентября в 7:27 по Москве с космодрома Уоллопс в США. Запуск космического корабля в прямом эфире транслировало телевидение NASA. сообщает Лента.ru.

После старта аппарат должен будет выполнить ряд маневров, в результате которых он окажется на лунной орбите на высоте около 50 километров над поверхностью спутника. Длительность основной миссии аппарата составит 100 дней.

Целью миссии LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) является исследование атмосферы Луны и состава пылевых частиц в ее окрестности. Лунную атмосферу, которая в триллионы раз тоньше атмосферы Земли, специалисты называют экзосферой. Подобная экзосфера, согласно современным данным, существует вокруг Меркурия и вокруг многих спутников планет-гигантов. Она содержит как молекулы газа (в основном происходящего из солнечного ветра гелия), так и микроскопические частицы твердых веществ — пыль. Последняя, возможно, отвечает за образование своеобразного свечения, которое впервые увидели астронавты «Аполло».

Для проведения наблюдений аппарат оснащен масс-спектрометром NMS (напоминающим инструмент SAM аппарата «Кьюриосити»), ультрафиолетовым спектрометром UVS и уловителем частиц пыли LDEX. Для передачи данных на Землю аппарат, помимо обычного радиоканала, будет использовать лазерную оптическую систему. В случае успеха LADEE станет первым космическим аппаратом для исследования дальнего космоса, с которым будет установлена подобная высокоскоростная связь.