Мининфраструктуры готовит изменения в отрасли автотранспорта

Министерство инфраструктуры планирует внедрить селекторные совещания с областными государственными администрациями, чтобы в полной мере информировать предпринимателей автомобильной отрасли и население о работе над нормативно-правовыми документами.

Об этом заявил директор Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Дмитрий Петухов во время ІІ Всеукраинского форума автомобилистов 8 сентября в Ялте, сообщает пресс-служба министерства.

«Министерство стремится, чтобы к законодательным инициативам приобщались все заинтересованные лица, чтобы каждый мог обсуждать вопросы, касающиеся как работы в регионах, так и по всей стране в целом», - отметил Петухов.

Он напомнил, что ныне в отрасли автомобильного транспорта Мининфраструктуры готовит ряд законодательных изменений, касающихся выведения с рынка перевозчиков, которые работают вне правового поля, компенсации льготных перевозок, обновления пассажирского подвижного состава, проведения конкурсов по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах, изучается вопрос подхода к формированию тарифов в разных регионах нашего государства и тому подобное.

«Мининфраструктуры не разрабатывает ни одного законодательного документа без ведома представителей всеукраинских общественных организаций», - подчеркнул Петухов.