Instagram начнет размещать рекламу в следующем году

Марк Цукерберг некоторое время назад говорил, что "Кевин (Кевин Систром, создатель Instagram) всегда ясно давал понять, что Instagram - это бизнес". "И со временем мы ожидаем получить от ресурса немалый доход. Но на данный момент мы уверены, что наши усилия должны сосредотачиваться на укреплении позиций Instagram, а когда время придет, мы подумаем и о внедрении рекламы", - делает вывод Цукерберг. Похоже, что это время пришло. Внедрение рекламы в популярный фото- и видеосервис ожидается совсем скоро, сообщают Вести.ru.

Cоциальная сеть Facebook, которой принадлежит Instagram, намерена начать монетизацию фоторесурса уже в следующем году, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на директора операционной деятельности Instagram Эмили Уайт.

"У нас есть цель зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе, но нас никто не вынуждает начинать прямо сейчас. Перед нами сейчас стоит задача интегрировать маркетинг в площадку и не вмешиваться в быстрый рост аудитории сервиса", - прокомментировала планы глава бизнес-направления Instagram.

Уайт говорит, что сейчас для них основным приоритетом является пользовательская база и компания будет делать все, чтобы не нарушать темпы роста аудитории сервиса. В воскресенье стало известно, что количество пользователей Instagram достигло 150 млн человек, при том, что всего полгода назад компания сообщала о 100 млн пользователей. Также в компании сообщили, что большинство пользователей ресурса (около 60%) - резиденты США.

Сейчас руководство Instagram проводит личные встречи со всеми представленными в соцсети крупными брендами – от Coca-Cola до Ford. Штат компании увеличился до 50 человек, часть из которых занимается заключением контрактов с рекламодателями.

В то время как большинство пользователей не особенно любят рекламные объявления, часто введение баннеров является резонной ценой бесплатного использования сервиса. Кроме того, если говорить о вариантах монетизации подобных сервисов, традиционная рекламная модель признается наиболее успешной.

По словам Уайт, бренды заинтересованы в том, чтобы фотографии в их ленте содержали ссылки на веб-сайт. Теоретически Instagram может продавать места в поисковой выдаче сервиса по ключевым словам. Также у Instagram есть функционал 15-секундных видеороликов, которые также могут понравиться брендам в качестве удобного формата размещения рекламы.