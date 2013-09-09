Почти половина нарушителей транспортного законодательства - нелегальные перевозчики

Нелегальные перевозчики составляют 40% от общего количества нарушителей транспортного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, об этом сказал глава Укртрансинспекции Евгений Пронченко во время II Всеукраинского транспортного форума.

"Во время государственного контроля зафиксировано почти 16 тысяч нарушений нелегальными перевозчиками. А это 40% от общего количества нарушений на автотранспорте общего пользования", - отметил Пронченко.

Согласно сообщению, Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте в январе-августе проверила около 140 тыс. транспортных средств на соблюдение автотранспортного законодательства.

В результате рассмотрения материалов о нарушении к "нелегалам" применены штрафные санкции на общую сумму свыше 6,3 млн грн.

Кроме того, по словам Пронченко, за 8 месяцев Укртрансинспекция запретила к эксплуатации 545 транспортных средств, принадлежащих перевозчикам, которые работают вне правового поля.

Как сообщал УНИАН, Государственная инспекция по безопасности на наземном транспорте Украины (Укртрансинспекция) совместно с правоохранительными органами за 6 месяцев 2013 года выявила и запретила эксплуатацию 422 транспортных средств.

Укртрансинспекция за 2012 год применила к автоперевозчикам финансовые санкции на сумму 16 млн грн, из которых 46% - за нелегальные автоперевозки.

Автомобильным транспортом в Украине перевозится около 85% пассажиров и 25% грузов от общего количества перевозок всеми видами транспорта.

В первом полугодии 2013 года наблюдалось падение объема грузовых и пассажирских перевозок почти на 2% по сравнению с первой половиной 2012 года. В частности, на протяжении января-мая этого года автотранспортом общего пользования перевезено 67,6 млн тонн грузов и 1374,50 млн пассажиров.