Мининфраструктуры разрабатывает механизм льготного кредитования автоперевозчиков

Министерство инфраструктуры Украины в рамках Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы разрабатывает механизм компенсации процентов по кредитам для отечественных автоперевозчиков на обновление пассажирского подвижного состава.

Как сообщали УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, об этом во время круглого стола на II Всеукраинском автотранспортном форуме в Ялте сообщил директор департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Дмитрий Петухов.

"По этой схеме предприятия предоставляют определенный пакет документов в Мининфраструктуры, далее рабочая группа Министерства их рассматривает, формирует перечень будущих участников программы обновленного автобусного парка, который направляет в Министерство финансов, которое и будет заключать договоры об удешевлении кредитов за счет частичного покрытия процентов бюджетными средствами", - пояснил Петухов, добавив, что процент компенсаций еще будет обсуждаться.

Он отметил, что Программой предусмотрено обновление парка городского общественного транспорта - трамваев, троллейбусов и автобусов - коммунальными предприятиями, а также закупка новых автобусов частными предпринимателями. «И если по электротранспорту уже есть определенные сдвиги, то по подвижному составу частного сектора рынка нужен нормативный документ, которым будет регулироваться процесс кредитования", - отметил Петухов.

По его словам, обновление подвижного состава существенно не повлияет на объемы перевозок пассажиров.

"Однако позволит повысить качество и уровень безопасности перевозок, снизить вредное воздействие на окружающую среду. Кроме того , будут созданы новые рабочие места и развиваться отечественная автопромышленность", - сказал Петухов.

По данным "ГосавтотрансНИИпроект", пассажирские перевозки в Украине в основном осуществляются автобусами малой и очень малой емкости, что составляет 71% от всего подвижного состава. При этом автобусы средней вместимости составляют 24%, большой вместимости - 4%, и очень большой - 1%. В то же время лишь 44% автобусов от общего количества отвечают требованиям безопасности перевозок пассажиров.

Вместе с тем, оптимальная структура рынка - это 12 тыс., или 15% автобусов очень малого класса, 31,5 тыс., или 39%, - малого, 12,8 тыс., или 16%, - среднего, и по 12 тыс., или по 15%, - крупного и очень большого класса.

"То есть, малых автобусов на рынке с избытком. А потребность в закупке автобусов составляет 8,2 тыс. больших, 10,8 тыс. очень больших и 4,25 тыс. средних. При этом Мининфраструктуры заинтересовано в больших автобусах, потому что это вопрос безопасности, экономичности и эффективности перевозок", - подчеркнул Петухов.

Кроме того, к перевозчикам, которые захотят участвовать в обновлении парка под госгарантии, будут выдвигаться определенные требования. Среди этих требований - наличие не менее 10 автобусов, собственной производственной базы и своих маршрутов. При этом перевозчикам предлагается покупать автобусы большой пассажировместимости, с длиной кузова не менее 8,8 м, а также с функциями беспрепятственного доступа лицам с ограниченными физическими возможностями.

"То есть, в Программе обновления подвижного состава будут участвовать достаточно мощные автотранспортные предприятия. Следовательно, такое требование будет способствовать так называемому" укрупнению" - объединению мелких предприятий в мощные", - резюмировал Петухов.

Что касается обновления парка городского транспорта, то сегодня некоторые исполкомы горсоветов осуществляют подготовку соответствующей документации для получения кредита под госгарантии для закупки автобусов, трамваев и троллейбусов для коммунальных предприятий.

Правительство одобрило проект обновления подвижного состава автобусного и троллейбусного парка Винницы, Днепропетровска, Днепродзержинска, Чернигова, Хмельницка и Кривого Рога.

Всего согласно представленным проектам планируется обновить 250 автобусов, 466 троллейбусов и 59 трамваев.

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