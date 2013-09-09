Скоростной участок «Киев-Полтава-Донецк» готов к работе

Скоростной железнодорожный участок «Киев-Полтава-Донецк», являющийся главным пассажирским коридором, соединяющим столицу с востоком страны, полностью готов к работе в осенне-зимний период времени.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), ссылаясь на результаты инспекции участка, проведенные генеральным директором ведомства Сергеем Болоболиным.

«На сегодня по результатам осмотра специальной комиссии «Укрзализныци» участок соответствует всем требованиям безопасности и готов к работе в осенне-зимний период», - сообщила пресс-служба, уточнив, что с целью пропуска скоростных поездов в 2011-2012 годы на этом участке проводились масштабные ремонтные работы путей, контактной сети, сигнализации и связи, а также пассажирских платформ.

Одновременно комиссия во главе с гендиректором “Укрзализныци” проинспектировала станцию Ясиноватая (Донецкая железная дорога), которая имеет стратегическое значение для грузовых перевозок всей железной дороги.

«Это мощная железнодорожная станция в стране. Именно поэтому подготовка ее к работе в осенне-зимний период - ответственная задача», - цитирует пресс-служба главу «Укрзализныци».

Отмечается, что на станции для работников созданы надлежащие санитарно-бытовые условия, в частности, отремонтированы комнаты приема пищи, раздевалки, душевые и общежития.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» к началу сентября выполнила 82% запланированных работ по подготовке железных дорог к осенне-зимнему периоду. В частности, в мае-августе 2013 года «Укрзализныця» отремонтировала 82% от запланированного объема железнодорожных путей, подготовила 82% - 13,5 тыс. стрелочных переводов и 66% - 3,4 тыс. км электросетей к работе в условиях низких температур.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». На нее приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.

Железнодорожная станция Ясиноватая-Пассажирская является крупнейшей железнодорожной станцией и железнодорожным узлом ДЖД. Ясиноватая связывает 5 направлений: на Донецк, Мариуполь; на Красноармейск, Чаплино; на Дебальцево, Луганск; на Ларино, Донецк; на Константиновку, Краматорск, Славянск. На станции работает самая большая в СНГ сортировочная горка.