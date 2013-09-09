Мининфраструктуры поддерживает объединение перевозчиков в крупные предприятия

Министерство инфраструктуры Украины поддерживает процессы объединения мелких перевозчиков в крупные предприятия, что способствует надлежащему уровню предоставления услуг и улучшению безопасности перевозок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, об этом сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко во время II Всеукраинского автотранспортного форума в Ялте.

«Мелкие перевозчики по отдельности не способны обеспечить в полной мере безопасность перевозок: прохождение предрейсового медосмотра водителей и техосмотра транспортных средств, повышение квалификации персонала и т.д.», - подчеркнул Ефименко.

По его словам, сегодня 64% украинских перевозчиков имеют по одному автобусу, 31% - от 2 до 9 автобусов и только 0,5% имеют около 100 транспортных средств.

Вместе с тем, отметил Ефименко, объединение перевозчиков в крупные предприятия будет способствовать усовершенствованию конкурсов на получение разрешений на перевозки. В частности, путем начисления дополнительных баллов за наличие у перевозчика-претендента производственной базы, сертификата соответствия услуг, зарегистрированного договора, автобусов с GPS -системами, подключенными к автоматизированной диспетчерской.

Кроме того, планируется усилить ответственность водителей и перевозчиков за нарушение правил дорожного движения - повышение штрафов, лишение водительских удостоверений на определенный срок.

"Вся наша работа направлена на безопасность и комфорт пассажиров, создание для перевозчиков возможностей работать и предоставлять качественные и надежные услуги, как пассажирских, так и грузовых перевозок. Мининфраструктуры хочет создать исключительно действенные механизмы устойчивого и эффективного развития бизнеса автоперевозчиков для благосостояния наших граждан, а затем и всей страны в целом", - подытожил Ефименко.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины в рамках Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы разрабатывает механизм компенсации процентов по кредитам для отечественных автоперевозчиков на обновление пассажирского подвижного состава.