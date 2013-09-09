Власти Лондона разрешили Google построить новый офис

На прошлой неделе Google получила от властей Лондона разрешение на строительство нового крупного офиса, призванного координировать действия компании в Европе, сообщают Вести.ru.

Британская пресса отмечает, что сейчас власти Лондона пересматривают градостроительную политику и Google вовремя подсуетилась.

Новая европейская штаб-квартира компании будет иметь площадь 85,5 тыс. квадратных метров и расположится в лондонском районе Кингс-Кросс. В будущем Google соберет здесь значительную часть своих европейских операций. Согласно плану здания помимо офисных помещений здесь расположится фитнес-зал и бассейн на крыше здания.

В мэрии Лондона говорят, что проект постройки здания Google в Лондоне - один из крупнейших для города с момента финансового кризиса. Ранее желание обосноваться в Лондоне также изъявили компании Skype, Oracle и Amazon, которые сейчас тоже подыскивают пространство для своих будущих европейских штаб-квартир.

Сейчас у Google в Лондоне два офиса - в Виктории и Холборне. Все сотрудники, работающие здесь, в итоге переедут в новый офис, при этом Google планирует и в будущем сохранить небольшое представительство в Манчестере.

Многие британские политики говорят, что грандиозная стройка Google - это своего рода жест доброй воли со стороны интернет-гиганта, которого ранее Лондон обвинил в "аморальном уклонении от налогов" за счет перевода средств в страны с низкими корпоративными налогами, в частности в соседнюю Ирландию.

Сегодня же Google направила в Еврокомиссию пакет предложений, который должен удовлетворить антимонопольные претензии Брюсселя. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния в ближайшие недели изучит поступившие документы и определится с дальнейшими действиями.