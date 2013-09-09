Крупнейший российский интернет-поисковик "Яндекс" запустил поиск по картинке. Теперь пользователи могут искать изображения, которые целиком совпадают с загруженной ими картинкой или содержат ее фрагменты, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Новая возможность работает на технологии компьютерного зрения, созданной разработчиками "Яндекса", - сообщили в пресс-службе компании. Поиск по картинкам уже есть у главного конкурента "Яндекса" на российском рынке - поисковика Google. "В любом поисковике довольно просто найти информацию о Ниагарском водопаде. Но что если у вас есть только фотография водопада, а Ниагарский он или нет - кто его знает? С помощью поиска по картинке можно быстро это выяснить", - пояснили в "Яндексе".

Загрузив изображение в поиск, можно найти любую связанную с ним информацию. Например, по картинке товара можно найти интернет-магазин, в котором он продается, а по фотографии певицы - ее официальный сайт. "После того как пользователь загрузил картинку, поисковая машина превращает ее в набор "визуальных слов", - уточнили в "Яндексе" принцип, заложенный в технологии.

Далее поисковая машина выбирает среди известных ей миллиардов картинок изображения, содержащие такие же "визуальные слова", как на загруженной картинке, отсекая все остальные. Затем компьютер сопоставляет расположение ключевых элементов на оставшихся изображениях и выстраивает их так, что в начале поисковой выдачи оказываются наиболее похожие.

"Все это занимает меньше минуты", - подчеркнули в компании.