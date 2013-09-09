УЖСК могут наделить правом устанавливать цену на билеты в поездах Hyundai

Министерство инфраструктуры Украины по инициативе ГП "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК) и «Укрзализныци» выносит на публичное общественное обсуждение проект изменений в постановление Кабинета министров Украины от 25 декабря 1996 г. №1548 о продлении самостоятельного тарифообразования на проезд в вагонах 1-го класса поездов "Интерсити+", начиная с 1 января 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

"Такие изменения дадут возможность для активной конкуренции на рынке пассажирских перевозок и создадут условия для внедрения тарифообразования на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении владельцами указанного подвижного состава как поставщиками услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, реализация проекта направлена прежде всего на повышение качества обслуживания граждан и формирование цивилизованного рынка транспортных услуг.

При этом предложенные изменения не повлияют на формирование цен на билеты для социально защищенных слоев населения.

"Это означает, что предложенные изменения позволят УЖСК внедрить ряд преимуществ для пассажиров. Среди них, в частности, бонусная программа, гибкая система дифференциации стоимости проезда в зависимости от даты продажи, которая позволяет экономить в среднем 10-15% от стоимости плацкарты при предварительной продаже проездного документа. Кроме того - система скидок в зависимости от календарного дня, дня недели, скидка при оформлении проезда «туда и обратно», проведение акций по бесплатной перевозке ветеранов Великой Отечественной войны в вагонах 1-го класса в период майских праздников и услуги беспроводного интернета Wi-Fi в вагонах 1-го класса на направлениях, где есть такая техническая возможность", - пояснили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.