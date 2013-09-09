В Киеве завершилась ежегодная конференция Aegis Future Lab

Завершилась ежегодная конференция Aegis Future Lab, организованная международной коммуникационной группой Aegis Media. В этом году участники обсуждали тему «World of Technological Innovation». Согласно опросам руководителей ведущих компаний мира, на сегодняшний день для них важным фактором успеха является не только потребитель, но и технологии. Спикеры конференции выступали с докладами, которые показывают и прогнозируют проникновение различных технологий в медиа.

Инновационные технологии влияют на все сферы нашей жизни: подходы к работе, образование, развлечения. Иногда даже наше воображение не успевает за развитием технологий. Во время своего выступления Béla Papp, представитель Microsoft, привел знаменитую фразу: "Лучший способ предугадать будущее - изобрести его". Прокомментировал он его так: "Если сегодня вы не изобретаете будущее, значит, завтра вы исчезнете". Спикер также заметил, что будущее за коммуникацией с потребителем через рекламу в Skype и приложения для мобильных устройств.

Технологии активно проникают в жизнь украинцев и Украины в целом. Согласно подсчетам, количество гаджетов, подключенных к сети Интернет, превышает население страны (61 млн и 46 млн соответственно), а общее количество людей, которые одновременно смотрят телевизор и "сидят" в Интернете - 10,1 млн.

Общая парадигма диджитал сегодня - создать цельную эко-систему информации, которая будет доступна через любую точку коммуникации - телевидение, социальные медиа, поисковые системы. Рынок онлайн-видеорекламы в Украине за последний год вырос на 81%, тогда, как в России этот показатель немного ниже - 69%. Катерина Василенко, Aegis Media/GMG так охарактеризовала цифровой сегмент медиа: "Диджитал - это мужчина, находящийся на различных этапах роста в разных точках мира. В Украине - это подросток, склонный к хулиганству. В России - это уже студент". Согласно последним исследованиям, в Украине доля "цифры" от всего рекламного рынка составляет 9%, в России - 21%.

Что ожидает телевидение в будущем году: группа StarLight, по словам Андрея Партыки, будет микшировать старые и новые форматы. Запланированный рост доходов группы составляет 20%; радикальных изменений в классах размещения не будет, а путь единой платформы диджитал и традиционного спонсорства подходит пока не всем рекламодателям.

Спикер из Польши, Jaroslaw Sobolewski, так охарактеризовал современного потребителя: он всегда онлайн, стремится к ведению eco-friendly образа жизни, вовлечен в социальные медиа. Современные технологии – компьютеры, которые можно носить на себе (google-glasses), гумманизация машин и другое.

В этом его поддержал спикер от корпорации Google – Дмитрий Шоломко, который рассказал о внедрении технологической новинки - Project Loon (специальные надувные шары, которые обеспечат доступ в интернет в тех местах на планете, в которые невозможно проложить кабель). Тестовый режим этого нововведения уже работает в Новой Зеландии. Дмитрий представил на слайдах пример самоуправляемого автомобиля, который может принимать решение по движению без водителя. Этот автомобиль уже проходил тестовые пробы, и только один раз попал в аварию – когда за рулем был человек. «Главным препятствием для инноваций является отсутствие базовых технологий и коммуникаций, в том числе в Украине, где многие процессы тормозятся именно из-за этого. Зато в Украине есть важный ресурс для инновационных технологий – образование и знания», - подытожил Дмитрий Шоломко.

В рамках конференции был также проведен круглый стол, участники которого пришли к выводу, что мир с усилением позиций Интернета не перевернулся, а традиционные каналы коммуникации удерживают свои позиции, в том числе благодаря тесному сотрудничеству с диджитал. Был также сделан акцент на том, что же такое "инновации" и сколько на них готовы тратить деньги рекламодатели. "Пытаясь продвигать инновации, надо быть креативным и смелым, но не стоит терять себя и забывать, что нужно хорошо делать свою работу", - подытожил один из участников.

В мире технологий и инноваций важно не забывать о человеке - главном потребителе и эксперте. Любой посыл должен быть на понятном, здравом и разумном языке. «Действуйте технологиями – думайте контентом» - подытожил Strategic&Transformations Director Carat Ukraine Павел Таяновский.