Приднепровская железная дорога за первую неделю сентября предотвратила 7 краж

Военизированная охрана Приднепровской железной дороги со 2 по 8 сентября 2013 года предотвратила 7 краж грузов и материальных ценностей, сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД.

Согласно сообщению, работники военизированной охраны ПЖД задержали 5 человек, подозреваемых в вышеупомянутых нарушениях. Кроме того, оперативная группа стрелковой команды Мелитополь предупредила кражу 49 кг угля на станции Таврийск. Аналогичное нарушение охрана предотвратила 7 сентября во время оперативно-профилактических мероприятий на перегоне Таврийск – разъезд Орлянка, когда несколько человек пытались украсть свыше 550 кг угля.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2013 года сотрудники военизированной охраны "Укрзализныци" предупредили 651 случай краж имущества железных дорог на общую сумму 1,1 млн грн.

Согласно действующему законодательству Украины, за несанкционированное вмешательство в работу железных дорог предусмотрены следующие штрафы: за повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений и других объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи - от 170 грн до 510 грн, за подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, - от 255 грн до 680 грн, за выброс мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов - от 34 грн до 170 грн, за повреждение внутреннего оборудования пассажирских вагонов - от 170 грн до 510 грн.