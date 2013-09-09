Украина обогнала Россию и Польшу в рейтинге развития железнодорожной инфраструктуры

Украина заняла 25-е место в мире по развитию железнодорожной инфраструктуры, что позволило ей обогнать своих ближайших соседей – Россию и Польшу. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци», ссылаясь на результаты Отчета о глобальной конкурентоспособности, который ежегодно готовит Всемирный экономический форум.

«По критерию оценки железнодорожной инфраструктуры Украина значительно опередила своих соседей Россию (31-е место) и Польшу (70-е место), - сказано в сообщении.

При этом пресс-служба уточнила, что в этом году Украина улучшила свои результаты, поскольку в прошлом 2012 году заняла только 27-е место в категории железнодорожной инфраструктуры.

В сообщении также сказано, что железнодорожная инфраструктура Украины по общему уровню развития занимает 70-е место, портовая инфраструктура — 94-е, воздушная — 105-е, уровень дорог — 144-е.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» заняла 21-е место в ежегодном рейтинге ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, проведенный аудиторской компанией «Делойт» в 2012 году. Кроме того, «Укрзализныця» заняла второе место в рейтинге ТОП-3 ведущих компаний в отрасли «Потребительский сектор и транспорт» стран Центральной и Восточной Европы.

Справка УНИАН. Всемирный экономический форум (ВЭФ) - швейцарская неправительственная организация, создана в 1971 году с целью решения наиболее острых мировых проблем.

Отчет о глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Report) является ежегодным докладом Всемирного экономического форума (World Economic Forum). Первый доклад был опубликован в 1979 году. С 2004 года Отчет о глобальной конкурентоспособности ранжирует страны на основе «Глобального индекса конкурентоспособности». Индекс конкурентоспособности оценивает способность стран обеспечить высокий уровень благосостояния своих граждан.