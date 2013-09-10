На падающем российском авторынке Китаю удается наращивать продажи - СМИ

На падающем российском автомобильном рынке китайским автопроизводителям удается наращивать продажи, по итогам 2013 года продажи «китайцев» в России могут перевалить за отметку в 100 тыс. штук, пишут "Известия".

Согласно опубликованным данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), суммарные продажи китайских компаний на российском рынке с начала года составили почти 64,8 тыс. машин. Это примерно на 35% больше, чем в январе-августе прошлого года - 3,6% российского авторынка. Для сравнения: продажи такой популярной в России марки, как Ford (у которой к тому же есть свое производство в России), составили 69 тыс. штук, концерн занимает 3,9% рынка.

При этом продажи Lada, Chevrolet, Nissan и многих других марок, давно присутствующих на отечественном рынке, падают двузначными темпами, их доли на рынке сокращаются. Всего в январе-августе 2013 года объем российского автомобильного рынка снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил менее 1,8 млн штук.

Эксперты считают, что у автомобилей китайских марок остается достаточно привлекательная цена, и они включены в государственную программу льготного кредитования. Это и обеспечивает для них хороший результат. Но при этом нельзя говорить, что они отбирают доли у других производителей, просто они продолжают расти на фоне общего спада продаж. По их мнению, сработал эффект сарафанного радио. Люди не имеют нареканий к авто и советуют знакомым. То есть, в России наконец-то заметили, что китайские автомобили могут не уступать по качеству доступным автомобилям российского производства.

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