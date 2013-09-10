«Укрзализныця» добавила 8 вагонов в поезда для выезда пассажиров из мест отдыха

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 8 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих во всех направлениях, для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» добавила шесть вагонов в состав поезда №130 Симферополь-Гродно сообщением Симферополь-Киев (отправление из Симферополя - 10, 12, 16 сентября, из Киева - 11, 13, 17 сентября), один вагон в состав поезда №41/42 Днепропетровск-Львов (из Днепропетровска - 13 сентября, из Львова - 14 сентября), а также один вагон в состав поезда №70 Мариуполь-Донецк-Львов (отправление из Мариуполя - 20 сентября).

Как сообщал УНИАН, с начала лета «Укрзализныця» осуществляет ежедневный мониторинг пассажиропотока, отслеживая уровень спроса на железнодорожные билеты.

В зависимости от уровня спроса на железнодорожные билеты, «Укрзализныця» назначает не только дополнительные вагоны, но и целые поезда на наиболее популярные направления. По данным мониторинга пассажиропотока в августе 2013 года регулярно назначались дополнительные поезда.

При этом Госадминистрация железнодорожного транспорта заявляет об убыточности пассажирских перевозок. В частности, в январе-июне 2013 года «Укрзализныця» понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн.