Аэропорт «Киев» увеличил пассажиропоток в 2,4 раза

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-августе 2013 года увеличил пассажиропоток в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 1,226 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта.

В частности, пассажиропоток на международных линиях составил 906,865 тыс. человек, на внутренних - 319,417 тыс. человек.

Согласно сообщению, за 8 месяцев т.г. количество рейсов в аэропорту увеличилось на 68% - до 24,246 тыс.

В то же время в августе текущего года по сравнению с августом прошлого года пассажиропоток вырос на 81% - до 205,486 тыс. человек.

По информации пресс-службы, наиболее популярными направлениями в период с января по август 2013 года на международных направлениях были Дортмунд, Венеция и Москва, на внутренних – Симферополь, Донецк и Одесса.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-июле 2013 года увеличил пассажиропоток на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 1,03 млн человек.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала площадью 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.