Twitter покупает рекламную платформу MoPub

Twitter приобрела MoPub - сеть для размещения рекламы на мобильных устройствах. Покупка оплачена долей в Twitter на сумму $350 млн. Теперь сервис микроблогов сможет усилить свое присутствие на рынке мобильной рекламы, сообщает Вести.ru.

На этом направлении Twitter и так может похвастаться определенными успехами. В прошлом году платформа выручила больше денег от показа рекламы на мобильных, чем на настольных компьютерах. По подсчетам eMarketer, в 2012 г. Twitter получил около $260 млн от продажи рекламы.

MoPub, которая занимается адаптацией рекламных сообщений под мобильные устройства и организацией аукционов на их размещение, также учитывает местоположение получателя рекламы, что должно повышать релевантность показа.

Серия последних покупок наводит на мысль, что Twitter готовится выйти на фондовую биржу. В конце августа стало известно, что компания ищет менеджера, который займется подготовкой документации, предшествующей выходу на IPO. Среди потенциальных обязанностей кандидата будет подготовка месячных докладов, квартальных и годовых финансовых отчетов и формы S-1 (проспект к IPO).

Инвесторы ожидают, что IPO Twitter может пройти в начале 2014 г. В компании отрицают связь между размещенной вакансией и возможностью проведения IPO.

Ранее генеральный директор Twitter Дик Костоло неоднократно отрицал возможность проведения IPO. Сооснователь сервиса микроблогов говорил, что Twitter "даже не думает" об IPO и компания отложила эту идею на очень долгое время.

Стоимость бизнеса Twitter оценивается в $10 млрд по версии аналитиков из Wedbush. Выручка компании в 2013 г. может составить более $300 млн.