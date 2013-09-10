Кабмин внес в перечень объектов концессии автомагистраль Харьков - Новомосковск

Кабинет министров Украины внес в перечень объектов, которые могут быть построены на условиях концессионного договора, строительство автомобильной дороги Харьков – Красноград – Перещепино – Новомосковск.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №645 от 14 августа 2013 года.

Согласно сообщению, планируемым объектом для строительства на условиях концессии является автомагистраль первой категории протяженностью 159,7 км в Харьковской и Днепропетровской областях.

Министерство инфраструктуры после согласования с Минэкономразвития, Минфином и Минюстом вынесет условия концессионного конкурса по данной автодороге на рассмотрение Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» уже подготовил 7 проектов строительства новых дорог, которые в ближайшее время будут выставлены на концессионные конкурсы.

Объем средств, запланированных к привлечению в рамках реализации приоритетных проектов строительства дорог на условиях концессии, составляет порядка 10 млрд долл.

Ранее в «Укравтодоре» отмечали, что наиболее актуальными для реализации на условиях государственно-частного партнерства являются: строительство 1-й очереди Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева, строительство автомобильных дорог в направлении Краковец – Львов – Броды – Ривне (258 км), строительство автомагистрали от границы с Российской Федерацией (КПП «Щербаковка») – Харьков – Новомосковск (209 км).

В перспективе на условиях концессии также могут быть построены автомобильная дорога Одесса – Монаши с мостовым переходом через Днестровский лиман (на Рени) протяженностью 81 км, дорога Ульяновка – Николаев – Херсон – Красноперекопск – Симферополь (532 км), дорога Днепропетровск – Запорожье – Мелитополь – Джанкой – Симферополь (475 км).

В зависимости от финансовой модели концессионной дороги стоимость проезда для легковых автомобилей может составить 30 копеек за километр, а для грузовых – 1 грн за километр.