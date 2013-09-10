«Укрзализныця» сохранила все льготы для своих сотрудников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») совместно с советом Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины пролонгировала отраслевое соглашение на 2014-2015 годы, сохранив корпоративный пакет льгот и социальных гарантий для железнодорожников. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

«Продление действующего отраслевого соглашения сохраняет для железнодорожников все существующие отраслевые льготы и социальные гарантии. Важно, что нормы отраслевого соглашения будут действовать в период реформирования железнодорожного транспорта, и это позволит включить их в новое отраслевое соглашение (колдоговор) будущего акционерного общества», - цитирует пресс-служба председателя Федерации профсоюзов транспортников Украины, председателя Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадима Ткачева.

По данным «Укрзализныци», отраслевое соглашение гарантирует ежегодное повышение заработной платы сотрудникам, компенсацию и льготы для работников отрасли, сохранение корпоративного социального пакета, состоящего из различных видов материальной помощи. В частности, «Укрзализныця» предусматривает денежную надбавку за выслугу лет, систему медицинского обслуживания и добровольного медицинского страхования, систему профессионального обучения и повышения квалификации, отраслевую систему оздоровления, а также поддержку для спорта и культурно-массовой работы, ветеранских организаций, материальную поддержку при вступлении в брак, возвращении из армии, оздоровлении и выходе на пенсию.

Как сообщал УНИАН, железная дорога в полном объеме выполнила все социальные обязательства за 2012 год. Сумма социальных выплат составила почти 2,6 млрд грн. Эти средства были потрачены на содержание объектов социальной инфраструктуры, финансирование медицинских и учебных заведений, реализацию жилищной программы, предоставление дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день, выслугу лет и другое.

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение между «Укрзализныцей» и профсоюзами является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.

Существует также отдельный пакет льгот для ветеранов-железнодорожников. В частности, «Укрзализныця» гарантирует финансовую помощь ветеранским организациям, перечисление средств благотворительным организациям и фондам для улучшения медицинского обслуживания одиноких и немощных пенсионеров, бесплатное пользование медицинскими учреждениями, материальная и другая поддержка неработающих пенсионеров.