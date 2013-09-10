Программы американских ІТ-корпораций в Украине стоят дороже, чем в США – советник Грищенко

Некоторые программные продукты ведущих американских ІТ-корпораций в Украине стоят дороже, чем в США.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил руководитель группы советников вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко Олег Волошин, который в Вашингтоне принимал участие в слушаниях на тему компьютерного пиратства в Украине.

По убеждению Волошина, украинцы должны были бы платить за программное обеспечение американских компаний меньше, чем американцы.

"Сегодня происходит наоборот. Некоторые программные продукты ведущих американских ІТ-корпораций в Украине стоят даже больше, чем в США. Нам объясняют, что в цену закладывают пиратские риски. Но именно это создает замкнутый круг, когда люди не покупают лицензионные программы, поскольку они слишком дорогие, а вместо этого скачивают их бесплатно, а в цену следующих программ производителями уже закладываются потери от пиратства", - сказал Волошин.

По его словам, украинцев никто не стимулирует покупать лицензионные программы.

"Украинское общество никто не стимулирует - кроме как репрессивными методами - к тому, чтобы покупать лицензионные программы", - отметил чиновник.

По словам Волошина, украинская сторона ведет разъяснительную работу с американскими компаниями.

"В конечном итоге Украина - это рынок с 45 миллионами потребителей. Все те компании, которые очень нас критикуют в вопросах пиратства, из года в год получают в Украине большие прибыли от продажи программного обеспечения", - отметил руководитель группы советников вице-премьера.

"Мы убеждаем западные компании, что школы, детские сады и другие категории потребителей, которые не могут себе позволить платить высокую рыночную цену, все равно имели доступ к этим программам", - сказал Волошин.

По его мнению, использование качественного программного обеспечения не является "привилегией".

"Это доступ к знаниям. Поэтому ограничивать доступ людей к программному обеспечению – значит ограничивать их доступ к знаниям", - убежден Волошин.

По его словам, главное задание украинской власти сегодня – доказать, что украинцы это «не какие-то «чучуни», которые живут не по цивилизованным правилам и не знают вообще, что такое уважение к авторскому праву».

"Мы показываем, что Украина - это нормальная развивающаяся страна, страна с переходной экономикой, где в силу невысокого уровня благосостояния граждане не могут платить ту цену за контент, которую платят в США, но при этом у нас нормальное общество, где есть тренд к пониманию, что интеллектуальная собственность является такой же собственностью, как автомобиль, телефон или что-то другое", - объяснил Волошин суть позиции Украины на слушаниях.

В начале мая США внесли Украину в список крупнейших нарушителей авторских прав в мире. С того момента украинское правительство пытается предпринимать шаги для исправления ситуации.

Как сообщал УНИАН, 2 мая Грищенко отметил, что власть приложит все усилия, чтобы через полгода США пересмотрели статус Украины в списке нарушителей авторских прав.

31 мая США начали расследование против Украины относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности.

В специальном докладе Украина была определена как приоритетная иностранная страна. Основные проблемы – использование правительством пиратского программного обеспечения, пиратство в Интернете, а также непрозрачное и нечестное администрирование и деятельность агентств по управлению авторскими и смежными правами.