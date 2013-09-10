Определен администратор базы данных услуги переноса номера

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), в рамках своих полномочий определила организацию, которая будет осуществлять централизованное техническое администрирование персональных номеров и перенесенных абонентских номеров.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НКРСИ.

Согласно сообщению, администратором базы данных услуги переноса номера будет консорциум "Украинский центр поддержки номеров и адресов".

При этом, согласно решению комиссии, организация-администратор обязана ввести централизованную базу данных в эксплуатацию до 20 октября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), начала процесс реализации услуги переноса абонентских номеров в Украине, объявив конкурс по выбору администратора Центральной базы данных (ЦБД) перенесенных абонентских номеров.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи.

Подчиняется Президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. В состав НКРСИ входят председатель и шесть членов комиссии, назначаемые на должности Президентом Украины.