«Укрзализныця» добавила вагоны в популярные поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 9 дополнительных вагонов в составы поездов для обеспечения своевременного выезда пассажиров из мест отдыха, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, «Укрзализныця» добавила один вагон в состав поезда № 92/91 Львов - Киев (отправление из Львова - 14, 21, 22 и 29 сентября, из Киева - 15, 22, 23 и 30 сентября), три вагона в состав поезда № 98/ 97 Ковель - Киев (отправление из Ковеля - 19 и 22 сентября, из Киева - 20 и 23 сентября), два вагона в состав поезда № 88 Ковель - Симферополь (из Ковеля - 1 октября, из Симферополя - 2 октября), один вагон в состав поезда № 86 Львов - Симферополь (из Львова - 19 сентября, из Симферополя - 20 сентября), один вагон в состав поезда № 420 Луганск - Феодосия/Айвазовская (отправление из Луганска - с 12 сентября по 20 сентября по четным дням, со станции Айвазовская - с 13 сентября по 21 сентября по нечетным), а также один вагон в состав поезда № 342 Луганск - Симферополь (отправление из Луганска - 11 сентября, из Симферополя - 12 сентября).

Как сообщал УНИАН, с начала лета «Укрзализныця» осуществляет ежедневный мониторинг пассажиропотока, отслеживая уровень спроса на железнодорожные билеты.

В зависимости от уровня спроса «Укрзализныця» назначает не только дополнительные вагоны, но и целые поезда на наиболее популярные направления. По данным мониторинга пассажиропотока в августе 2013 регулярно назначались дополнительные поезда.

Одновременно Госадминистрация железнодорожного транспорта заявляет об убыточности пассажирских перевозок. В частности, в январе-июне 2013 года «Укрзализныця» понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок, - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.