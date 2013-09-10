Железные дороги Украины с начала года перевезли 11,3 млн тонн зерна
Железные дороги Украины по состоянию на 10 сентября текущего года перевезли 11,29 млн тонн зерновых грузов (76 719 вагонов) при среднесуточном показателе перевозки 44,6 тыс.тонн, сообщили УНИАН в пресс-центре Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).
Согласно сообщению, с начала года железные дороги Украины на экспорт перевезли порядка 10 млн тонн зерновых культур, на внутренний рынок - 1,2 млн тонн.
«Донецкая железная дорога перевезла 454,4 тыс. тонн, Приднепровская – 518,6 тыс. тонн, Южная железная дорога – 3,269 млн тонн, Юго-Западная железная дорога – 3,558 млн тонн, Львовская железная дорога – 1,190 млн тонн, Одесская – 2,293 млн тонн», - говорится в сообщении «Укрзализныци».
Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Министерский прогноз урожая зерновых и зернобобовых в т.г. составляет около 58 млн тонн. Украинские аграрии с начала 2013-2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014 гг.) и к 6 сентября поставили на внешние рынки более 4,1 млн тонн зерна, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.