Ирландская Ryanair переводит все варшавские рейсы в новый аэропорт

Варшава . Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания - ирландская Ryanair - решила перенести все свои авиарейсы отправлением из Варшавы из крупнейшего в стране аэропорта Шопен в находящийся в пригороде столицы Польши аэропорт "Модлин".

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил во вторник вице-глава компании Майкл Коули.

"Мы в восторге, что возвращаемся в аэропорт номер 1 в Варшаве. Мы вернулись, потому что он самый дешевый в столице, подходит нашей модели деятельности, и пассажиры считают его лучшим", - сказал он.

Представитель компании сообщил, что к лету 2014 года авиакомпания намерена увеличить количество реализуемых из польской столицы маршрутов по крайней мере на 2 - до 28 рейсов.

Он также назвал очень перспективным польский рынок, оценив его потенциальный объем в 40-50 млн пассажиров.

В следующем году компания, по его словам, хочет перевезти из Модлина 1,3 млн человек.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале текущего года Ryanair впервые с момента начала работы в Польше перевезла больше пассажиром, чем традиционный лидер, крупнейшая национальная авиакомпания LOT:

Ирландская компания перевезла 1,22 млн человек, заняв 28,1% всего рынка.

Справка УНИАН. Введенный в эксплуатацию в начале 2012 года аэропорт в Модлине находится в около 30 километрах от Варшавы и способен ежегодно принимать около 2 млн пассажиров. Аэропорт был закрыт с конца прошлого года до июля текущего из-за обнаруженных трещин на полосе, которые польский строительный надзор обязал отремонтировать.

Ryanair в Польше выполняет рейсы с 11 аэропортов, предлагая 142 маршрута. В этом году компания хочет перевезти 6 млн пассажиров. Услугами авиакомпании нередко пользуются граждане Украины и других приграничных с Польшей стран, которым дешевле поехать в Польшу и оттуда полететь в одно из европейских государств, чем пользоваться услугами авиакомпаний родной страны.

В прошлом году услугами всех аэропортов в Польше воспользовались 24,4 млн пассажиров, почти 40% из которых летали с находящегося в самой Варшаве аэропорта имени Фредерика Шопена.