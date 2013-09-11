Cisco Systems покупает компанию Whiptail за 415 млн долл.

Один из крупнейших в мире производителей сетевого оборудования, американская корпорация Cisco Systems, согласился приобрести за 415 млн долларов базирующуюся в штате Нью-Джерси компанию Whiptail, которая специализируется на разработке и изготовлении систем хранения данных. Об этом заявили официальные представители Cisco, передает ИТАР-ТАСС.

Они подчеркнули, что данное приобретение позволит Cisco повысить качество и общую производительность своей продукции за счет использования имеющихся у Whiptail разработок в области хранения данных. Как отметил вице- президент Cisco Пол Перез, корпорация считает одной из своих основных целей создание систем нового поколения, способных объединять вычислительные мощности нескольких разобщенных устройств.

В соответствии с условиями сделки, сотрудники Whiptail будут переведены в новое подразделение, возглавляемое Перезом и специализирующееся на производстве вычислительных систем. Как ожидается, следка будет закрыта в ближайшие несколько месяцев.

В июле Cisco также согласилась приобрести американскую компанию-разработчика средств для обеспечения сетевой безопасности Sourcefire за 2,7 млрд долларов.