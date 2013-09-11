Apple выпустила линейку бюджетных смартфонов - iPhone 5C

Компания Apple анонсировала линейку бюджетных смартфонов iPhone 5C на пресс-конференции в Купертино, сообщает РИА «Новости».

Новый iPhone представил вице-президент Apple по маркетингу Филипп Шиллер. Смартфон iPhone 5C выполнен из пластика в пяти цветовых вариантах: белый, синий, красный, желтый и зеленый. Устройство будет работать под управлением iOS 7.

Новый смартфон заменит iPhone 5, последний будет снят с продаж, хотя он являлся самым успешным смартфоном компании.

Компания Apple также выпустила iPhone 5S золотого цвета. Также новая модель iPhone представлена в цветах - белый и графитовый.

Новые смартфоны имеют 64-разрядную архитектуру и способны запускать приложения как 32-ядерные, так и 64-ядерные. Новая iOS 7 поддерживает приложения обоих типов.

По данным компании, процессор в 40 раз быстрее чипа из первого iPhone, а его графика в 56 раз быстрее.

По данным сети гаджетов и аксессуаров «Цитрус», старт продаж новых смартфонов Apple в Украине состоится уже в октябре (iPhone 5S - по цене почти 8 тыс. грн, iPhone 5C по цене от 5199 грн).

Напомним, что по данным Strategy Analytics, iPhone 5 был признан самым популярным смартфоном в мире на протяжении трех кварталов по количеству отгруженных смартфонов. За первые 24 часа открытия предзаказов на него было получено более 2 млн предзаказов (по сравнению с 1 млн предзаказов у iPhone 4S) в мире.

Всего в 4 квартале 2012 г. было продано более 27,4 миллиона iPhone 5, из которых более 5 миллионов только за первый уикенд.

В Украине с момента старта продаж iPhone 5 в октябре 2012 года по август 2013 было продано более 90 тыс этих смартфонов.