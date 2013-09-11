«Укрзализныця» уменьшила энергоемкость железнодорожного транспорта

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») благодаря внедрению энергосберегающих технологий в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила энергоемкость железнодорожного транспорта на 0,4%, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Благодаря проведенной работе по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов как на тягу поездов, так и в стационарной энергетике достигнуто уменьшение энергоемкости железнодорожного транспорта на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года», - говорится в сообщении.

В частности, за 8 месяцев «Укрзализныця» использовала 1323,7 тыс. тонн топлива в условном выражении на выполнение объемов перевозок 302 млрд тонно-километр брутто.

«Укрзализныця» также сообщила, что по сравнению с январем-августом 2012 года железные дороги за 8 месяцев 2013 года сократили затраты энергоносителей, используемых в процессе перевозок. В частности, «Укрзализныця» уменьшила потребление дизельного топлива на 12,5% и электроэнергии на 8,4%.

«В структуре эксплуатационных расходов отрасли энергоресурсы составляют до 21%, поэтому уменьшение их потребления для железнодорожников является одним из важных направлений работы. В структуре расходов основных видов энергоресурсов преобладают электроэнергия и дизельное топливо, более 80% расходов энергоресурсов отрасли приходится на тягу поездов», - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, благодаря внедрению энергосберегающих технологий за 8 месяцев 2013 года «Укрзализныця» сэкономила 20,1 млн кВт/ч электроэнергии, 1,9 тыс. тонн дизельного топлива, 690 тыс. куб. м природного газа, 782 тонн угля и 308 Гкал тепловой энергии.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины реализуют комплексную государственную программу по энергосбережению. Железнодорожники внедряют новые технологии, отрабатывают нормативы и методы контроля за расходами энергоносителей, применяют методы снижения энергоемкости выполненных работ.

Программой по энергосбережению в 2013 году в железнодорожной отрасли планируется сэкономить 16,3 тыс. тонн топлива в условном выражении, из них - 30,1 млн кВт/ч электроэнергии, 2,4 тыс. тонн дизельного топлива и 3,1 тыс. тонн котельно-печного топлива в условном выражении.

В первом полугодии 2013 года «Укрзализныця» сэкономила 9,1 тыс. тонн энергоресурсов в условном выражении на общую сумму 39,3 млн грн.

В частности, было сэкономлено 16,5 млн кВт/ч электроэнергии, 1,4 тыс. тонн дизельного топлива, 690 тыс. куб. м природного газа, 708 тонн угля и 1,1 тыс. Гкал тепловой энергии.