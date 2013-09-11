Отныне админуслуги можно получить через отделения «Укрпочты»

Почти 70 административных услуг в сфере жилищных вопросов, предпринимательской деятельности, соцзащиты и архивных дел отныне можно получить в отделениях «Укрпочты». Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан между Киевской городской государственной администрацией и «Укрпочтой», сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, чтобы заказать админуслугу, необходимо прийти в почтовое отделение, заполнить заявку и оформить необходимый пакет документов, отправить или передать их через почтальона. Заказанный документ посылают письмом.

В КГГА отмечают, что реализация этого проекта позволяет максимально приблизиться к потребителям и упростить доступ к административным услугам, поскольку в столице функционирует почти 150 почтовых отделений.

С перечнем административных услуг, которые предоставляются в почтовых отделениях, можно ознакомиться на сайте ас.dozvil-kiev.gov.ua и на портале «Укрпочты». Также с перечнем услуг можно ознакомиться на информационном стенде в почтовом отделении или же непосредственно у специалиста или почтальона.

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