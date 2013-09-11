Юго-Западная железная дорога летом перевезла более 12 млн пассажиров

Юго-Западная железная дорога сохранила уровень перевозки пассажиров за три летних месяца 2013 года на уровне лета 2012 года - 12 млн 105 тыс. пассажиров в дальнем сообщении, сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, за летний период ЮЗЖД оформила 6 млн 428 тыс. 584 проездных документа через кассу и 531 тыс. 266 билетов распечатала после предварительного заказа через сеть Интернет, оформила 16 тыс. 353 проездных документа для льготных категорий пассажиров (инвалидов войны, участников боевых действий, участников войны и т.д.).

По информации пресс-службы, ЮЗЖД за лето также оформила 455 тыс. 651 льготный проездной документ для студентов высших учебных заведений и 391 тыс. 307 - для детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Кроме того, ЮЗЖД за летний период 2013 года оказала благотворительную помощь детям-сиротам в виде 10 тыс. 550 бесплатных пассажирских мест; для детей-инвалидов всех категорий - 10 тыс. 072 мест, детям погибших шахтеров - 6 мест, детям погибших военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей - 1 тыс. 446 пассажирских мест.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога в 2012 году перевезла 146,7 млн пассажиров, в том числе в дальнем сообщении - около 40,4 млн пассажиров.

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.