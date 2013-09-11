В Таможенном союзе хотят отменить роуминг

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) анализирует работу операторов сотовой связи в России, Белоруссии и Казахстане, после чего роуминг на звонки на территории этих трех государств может быть отменен, заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов, выступая на форуме "День конкуренции в России" в Иркутске во вторник, сообщает Прайм.

Он отметил, что в настоящее время на территории России и Белоруссии работает компания МТС, причем разница стоимости роуминга при звонках из РФ составляет 48 раз, из Белоруссии - 55 раз. Похожая ситуация с оператором "Билайн" - звонки из РФ в роуминге стоят в 28 раз дороже, из Казахстана - в 21 раз.

Алдабергенов указал на то, что в Евросоюзе, например, вообще отсутствует роуминг в соответствии с директивой Еврокомиссии.

"Поэтому мы сейчас с нашими конкурентными ведомствами (стран Таможенного союза - ред.) продолжаем вести работу по снижению стоимости роуминга и в дальнейшем - по отмене роуминга", - сказал он. Позже в беседе с журналистами он не смог назвать точную дату отмены, однако предположил, что вся работа, учитывая ее масштабность и необходимость внесения множества поправок в законодательства всех стран, займет три-четыре года.

По словам Алдабергенова, сейчас идет анализ таких трансграничных рынков, как электроэнергетика, железнодорожных и авиаперевозок, нефтепродуктов, фосфатного сырья, каменного угля, лекарственных средств. Особо он отметил перекосы цен на авиационные и железнодорожные перевозки, где цена авиабилета на сопоставимые расстояния на 4-5% дешевле, чем цена железнодорожного билета (например, на маршруте Москва-Астана).

В сфере межгосударственных авиаперевозок также практически отсутствует конкуренция, работают по одной авиакомпании от каждой страны, поэтому стоимость билета на сопоставимые расстояния также отличается почти в два раза. Например, авиабилет Москва-Астана стоит 10,240 тысячи рублей, а на маршруте Москва-Новосибирск, где работают шесть авиакомпаний, - 5,337 тысячи рублей, сказал министр ЕЭК.