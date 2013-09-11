Львовская железная дорога перевезла 2,7 млн пассажиров за летний период

Во время летнего сезона 2013 года Львовская железная дорога перевезла 2 млн 713 тыс. пассажиров в дальнем и международном сообщении, что на 8 тыс. 96 пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ЛЖД.

Согласно сообщению, Львовская дирекция железнодорожных перевозок, которая состоит из Тернопольской, Ривненской, Ивано-Франковской и Ужгородской дирекций, с июня по август текущего года отправила более 1 млн пассажиров, Ривненская дирекция, которая объединяет Ривненскую и Волынскую области - отправила 529,796 тыс. пассажиров, Ивано-Франковская дирекция железнодорожных перевозок, объединяющая Одесскую и Черновицкую области – 486,175 тыс. пассажиров, Ужгородская дирекция – 351,392 тыс. пассажиров, Тернопольская дирекция — 255,373 тыс. пассажиров.

Кроме того, вокзал станции Львов реализовал за три летних месяца 762,034 тыс. билетов, что на 8,459 тыс. билетов больше, чем прошлым летом. Вокзал станции Тернополь отправил 193,120 тыс. пассажиров, Ивано-Франковск – 196,428 тыс. пассажиров, Ривне – 142,325 тыс. пассажиров, Черновцы – 132,801 тыс. пассажиров, Ужгород – 99,822 тыс. пассажиров, Луцк – 96,279 тыс. пассажиров.

Как сообщал УНИАН, ЛЖД в январе-июне 2013 года сократила перевозку пассажиров на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 4,31 млн человек.

Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынскую область. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.