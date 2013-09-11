«Укрзализныця» добавила 4 вагона в составы наиболее популярных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 4 дополнительных вагона в составы поездов, пользующихся повышенным спросом у пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» добавила один вагон в состав поезда №144 Кривой Рог-Симферополь (отправление из Кривого Рога - 14, 15 и 16 сентября, из Симферополя - 15, 16 и 17 сентября), а также три вагона в состав поезда №70 Мариуполь-Донецк-Львов. Причем 20-22 сентября в состав поезда будет включен один вагон, а 22, 23, 27 и 28 сентября - два.

«Укрзализныця» осуществляет ежедневный мониторинг пассажиропотока и пассажирского спроса на билеты, включает дополнительные вагоны в наиболее востребованные поезда и изыскивает резервы для формирования дополнительных поездов на отдельные даты. Исходя из этих данных, в августе дополнительные поезда назначались регулярно», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-августе 2013 года перевезла 283,3 млн пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода 2012 года. В августе объем перевозок составил 37,4 млн пассажиров.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что пассажирские перевозки остаются для отрасли убыточными. В частности, в январе-июне 2013 года «Укрзализныця» понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок, - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.