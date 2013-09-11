Приднепровская железная дорога увеличила объем перевозок зерновых почти в 3 раза

Приднепровская железная дорога с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) по состоянию на 9 сентября перевезла 328,1 тыс. тонн зерновых нового урожая, что в 2,8 раза больше показателя июля-сентября 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

«Только в августе железная дорога использовала 3020 зерновозов для перевозки 193,9 тыс. тонн зерновых культур, что в 2,9 раза больше показателей августа прошлого года», - отметила пресс-служба.

Экспортные перевозки зерна, как сообщается, отправляются преимущественно через порты и припортовые станции Одесской и Приднепровской железных дорог (Мекензиевы Горы, Одесса-Порт, Николаев Грузовой, Химическая-экспорт, Гладковщина и др.).

«В целом, с начала года Приднепровская железная дорога погрузила 474,2 тыс. тонн зерновых», - сообщили в ПЖД.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Министерский прогноз урожая зерновых и зернобобовых в т.г. составляет около 58 млн тонн. Украинские аграрии с начала 2013-2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014 гг.) и к 6 сентября поставили на внешние рынки более 4,1 млн тонн зерна, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.