Молдова передумала передавать аэропорт Кишинева россиянам

Конституционный суд Молдовы приостановил действие постановления правительства страны о передаче аэропорта Кишинева в концессию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт суда.

Ранее Кишиневский международный аэропорт был сдан в концессию на 49 лет российскому консорциуму «Авиа-Инвест», который должен был потратить 240 млн евро на модернизацию аэропорта.

Постановление правительства о передаче аэропорта в Кишиневе в концессию приостановлено во избежание нанесения экономического ущерба Молдове.

Решение суда было вынесено после того, как Роспотребнадзор ввел с 11 сентября запрет на поставки молдавской винной продукции в Россию.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия давит на страны постсоветского пространства, пытаясь помешать их сближению с Европейским Союзом.

Третьего сентября российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил Молдову, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом осложнит отношения с Россией. В частности, по словам Рогозина, возникнут проблемы в торговле, свободном передвижении рабочей силы из Молдовы, в поиске статуса для самопровозглашенной Приднестровской республики.

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