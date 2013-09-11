Количество ДТП на железнодорожных путях и переездах сократилось на 4%

В Украине в январе-августе 2013 года сократилось количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях и переездах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6% - до 53 случаев, сообщили УНИАН в Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, за указанный период также в два раза уменьшилось количество травмированных пассажиров – до 13 человек.

В “Укрзализныце” отметили, что состояние и техническое оснащение железнодорожных переездов находится под постоянным контролем железнодорожников. Ведомство призывает водителей автотранспорта быть внимательными и осторожными на железнодорожных переездах.

Справка УНИАН. В Украине 5422 железнодорожных переезда. В частности, оборудованных автоматической переездной сигнализацией — 4168, переездов с дежурным — 1497, переездов с дежурным, которые также оборудованы автоматической переездной сигнализацией, - 1468.