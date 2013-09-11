Морские порты Украины сократили перевалку грузов на 5,6%

Все морские порты Украины в январе-августе 2013 года сократили обработку грузов на 5,6% - до 92,233 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

Согласно сообщению, перевалка импортных грузов в январе-августе увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 11,475 млн тонн. При этом перевалка каботажных грузов за 8 месяцев увеличилась на 62% - до 1,697 млн тонн.

В то же время перевалка экспортных грузов в морских портах за 8 месяцев сократилась на 3% - до 60,331 млн тонн, транзитных грузов - сократилась на 22% - до 18,672 млн тонн.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены соответственно Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Порты Крымского региона – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский. Имеет Украина и свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае – их всего три – Ренийский, Измаильский и морской порт Усть-Дунайск. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 г., объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.