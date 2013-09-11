Польская PKP Intercity снизила стоимость проезда более чем на 10%

Варшава. Одна из крупнейших в Польше пассажирских железнодорожных компаний государственная PKP Intercity с 10 сентября текущего года снизила стоимость проезда в спальных вагонах более чем на 10%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Спальное место в четырехместном купе теперь обойдется пассажиру в почти 20 долл. вместо более 22 долл., а в шестиместном – в менее 17 долл. по сравнению с более 19 долл. раньше (1USD = 3,2 PLN).

«Изменение ценника связано с диспропорцией между двумя продуктами – «спальное место с постелью» и так называемое «дешевое спальное место». Благодаря этому мы увеличим доступ к более комфортным спальным местам», - отметил член правления компании Марчин Целеевский, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, постоянно теряющая своих пассажиров PKP Intercity в последние годы пытается за счет разного рода акций остановить эту тенденцию, однако по итогам первой половины текущего года ее доля на рынке перевозок снова сократилось: до 40,5% с 44% по итогам 2012 года.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в компанию Grupa РКР, созданную в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта Польши. Компания, которая занимается перевозками между крупнейшими городами Польши, а также в международной сообщении, в прошлом году перевезла 30,5 млн пассажиров по сравнению с более 31 млн в 2011 году.

Компания, с учетом протяженности трасс, остается крупнейшим перевозчиком в 38-миллионной Польше, но ее доля на рынке железнодорожных перевозок в 2012 году сократилась до 44% с 45,5% в 2011 году.