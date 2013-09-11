"Укрзализныця" за 8 месяцев зафиксировала 25 сообщений о минировании

Государственная администрация железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") в январе-августе зафиксировала 168 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог, включая 25 случаев сообщений о минировании вокзалов и объектов инфраструктуры. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Кроме того, по сообщению ведомства, за 8 месяцев было 6 сообщений о минировании подвижного состава, а на объектах инфраструктуры выявили в общей сложности 30 взрывных устройств, оставшихся еще со времен Великой Отечественной войны. Дважды на железнодорожников нападали и дважды бросали на пути посторонние предметы.

«Существенно выросло количество краж и повреждений элементов подвижного состава и инфраструктуры, что привело к перерывам в движении поездов на более чем 30 минут и к отцеплению подвижного состава от поездов на пути следования (65 случаев). Кроме того, 13 раз посторонние пытались перекрыть движение поездов», - сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, количество краж грузов и имущества железных дорог Украины в январе-июне 2013 года сократилось на 14% - до 787 случаев на сумму 1,479 млн грн по сравнению с 917 случаями на сумму 2,139 млн грн за аналогичный период прошлого года.