Кабмин утвердил проект строительства дороги Киев-Харьков-Довжанский за 849 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил рабочий проект строительства автомобильной дороги Киев – Харьков – Довжанский (на Ростов-на-Дону) в обход города Валки (Харьковская обл.) общей сметной стоимостью 848,9 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, соответствующее постановление Кабмина было принято сегодня, 11 сентября, на заседании правительства.

«Строительство этой объездной дороги позволит вывести интенсивное движение транзитного транспорта за пределы города, что значительно увеличит пропускную способность на этом транзитном направлении и повысит безопасность дорожного движения», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.

Согласно сообщению, общая протяженность дороги в обход города Валки составляет 11,865 км. Проект строительства предусматривает выполнение работ по переустройству коммуникаций, в частности, предусмотрены строительство 4 линий электропередач, газопровода, водопровода, напорной канализации, а также насыпь земляного полотна, строительство двух мостов, трех транспортных разноуровневых развязок, транспортного тоннеля из металлической трубы. Также будут обустроены 11 водопропускных труб, цинковое ограждение, наружное освещение, модернизированы технические средства регулирования дорожного движения.

По данным Мининфраструктуры, стоимость 1 кв. м дороги составит 3,289 тыс. грн.

Проект будет реализовываться за кредитные средства, привлеченные под государственные гарантии.

Справка УНИАН. Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине являются акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные. Общий объем поступлений средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.