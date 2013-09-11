Аэропорт «Харьков» увеличил пассажироперевозки на 20%

Международный аэропорт «Харьков» в январе-августе текущего года увеличил объем пассажироперевозок на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 395,3 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

При этом объем международных пассажироперевозок за указанный период увеличился на 20% - до 342,7 тыс. человек, внутренних - сократился на 23%, до 52,6 тыс. человек.

Количество рейсов из аэропорта "Харьков" в январе-августе сократилось на 8% - до 3 072 рейсов, из них международных – 2 026, внутренних – 1 046.

Согласно сообщению, в августе 2013 года по сравнению с августом прошлого года объем пассажироперевозок увеличился на 25% - до 70,3 тыс. человек. При этом объем международных пассажироперевозок в августе увеличился на 33% - до 62,7 тыс. человек, в объем внутренних перевозок сократился на 17% - до 7,6 тыс. человек.

В августе т.г. было выполнено 464 рейса, что на 17% меньше, чем в августе прошлого года, из них международных – 324 рейса, внутренних – 140.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Харьков» в октябре этого года откроет реконструированный грузовой терминал.

В январе-июле текущего года Международный аэропорт «Харьков» увеличил объем пассажироперевозок на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 324,9 тыс. человек.

В 2012 году Международный аэропорт «Харьков» увеличил пассажиропоток на 62% по сравнению с 2011 годом - до 501,5 тыс. пассажиров и обслужил 5 161 рейс - на 29% больше, чем годом ранее.

В 2013 году аэропорт «Харьков» планирует увечить пассажиропоток на 20% по сравнению с 2012 годом - до 600 тыс. человек.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Реконструкция была начата 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – украинский бизнесмен Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.