Кабмин усилит контроль за финансовым положением авиакомпаний

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Государственной авиационной службой разработали проект закона Украины «Об особенностях государственного регулирования деятельности авиационных перевозчиков, связанной с перевозкой пассажиров и грузов воздушным транспортом», содержащий ряд положений, направленных на усиление контроля за финансовым положением перевозчиков, а защиту интересов и прав пассажиров авиакомпаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

"Введение такого механизма контроля авиакомпаний позволит повысить уровень конкурентоспособности на рынке авиаперевозок и предоставить пассажирам гарантию качественных услуг", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, в законопроекте определена процедура лицензирования авиаперевозчиков, порядок осуществления государственного надзора за их деятельностью и требования к финансовому положению компаний.

"Лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом будет выдавать Госавиаслужба Украины на основании достаточных финансовых ресурсов авиаперевозчика. То есть авиакомпания, чтобы получить лицензию, должна предоставить Госавиаслужбе бизнес-планы, бухгалтерскую и статистическую отчетность, информацию о запланированных расходах и прибыли, подробный перечень существующих и предполагаемых источников финансирования, описание акционеров, запланированное отчеты о движении денежных средств и планы ликвидности и т.д.", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, среди требований к финансовому положению авиакомпаний - способность покрытия расходов на свою хозяйственную деятельность в течение трех месяцев без учета дохода от такой деятельности, наличие достаточных активов (настоящих и будущих) для обеспечения своей хозяйственной деятельности в течение 24 месяцев (согласно финансовой отчетности и детальному бизнес-плану).

При этом государственный контроль будет обеспечиваться не только путем проверок предприятий. "Перевозчиков обяжут ежеквартально направлять в Госавиаслужбу финансовую отчетность, сведения о кредиторской и дебиторской задолженности, данные о задолженности перед украинскими аэропортами, Украэрорухом, Евроконтролем, а также ежегодно - аудиторский отчет", - сообщили в пресс-службе.

В случае же существенных изменений авиакомпании должны проинформировать Госавиаслужбу, предоставив соответствующие документы и пересмотренный бизнес-план на предстоящие 12 месяцев.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины намерено в ноябре текущего года решить вопрос о возвращении Украины в первую категорию авиабезопасности по стандартам Федеральной авиационной службы США (FAA).

Справка УНИАН. Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) является центральным органом исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации. Основные задачи Госавиаслужбы: осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.

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