Укртрансинспекция получила расширенные полномочия

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ “О внесении изменений в Положение о Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте”.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Данным указом вносятся изменения в Положение о Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте, утвержденное Указом Президента Украины от 6 апреля 2011 года №387, которыми предусмотрено, что Укртрансинспекция в соответствии с возложенными на нее задачами, в частности, осуществляет организацию работы и контроль за выполнением общегосударственных программ, планов мероприятий по вопросам безопасности на автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте и ведением дорожного хозяйства; ведет учет и осуществляет анализ причин катастроф, аварий, дорожно-транспортных происшествий на автомобильном, городском электрическом и железнодорожном транспорте; разрабатывает профилактические мероприятия по предотвращению возникновения катастроф, аварий, дорожно-транспортных происшествий на автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте и контролирует их выполнение.

Также Укртрансинспекция, как предусмотрено указом, ведет учет и проводит анализ причин пожаров на автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте; выдает лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа автомобильным, железнодорожным транспортом; осуществляет контроль за соблюдением лицензионных условий во время осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа автомобильным, железнодорожным транспортом; осуществляет надзор за соблюдением требований по предотвращению загрязнения окружающей природной среды автомобильным, железнодорожным транспортом; обеспечивает в установленном порядке участие в осуществлении стандартизации и сертификации на автомобильном транспорте; проводит в установленном порядке техническое расследование дорожно-транспортных происшествий, катастроф, аварий, событий на автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте.

В задачи Укртрансинспекции также внесено ведение учета автомобильных транспортных средств, которые осуществляют международные перевозки пассажиров и грузов; осуществление в сфере международных автомобильных перевозок контроля наличия, выдачи разрешительных документов на выполнение международных перевозок, кроме дорожной перевозки опасных грузов, и контроля соответствия вида перевозки, которая фактически выполняется; осуществление контроля за соблюдением перевозчиками требований Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, которые выполняют международные автомобильные перевозки; осуществление контроля внесения перевозчиками-нерезидентами платежей за проезд по автомобильным дорогам Украины.

Кроме того, Укртрансинспекции для выполнения возложенных на нее задач предоставлено право использовать в своей деятельности транспортные средства, в том числе специализированные, и контрольно-измерительные устройства с целью осуществления габаритно-весового контроля; выдавать государственным служащим и работникам Укртрансинспекции сигнальные диски (жезлы), форменную одежду, нагрудные знаки.

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