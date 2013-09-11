В свободной продаже остается 22,5 тыс. билетов на 11-17 сентября - ПЖД

Приднепровская железная дорога (ПЖД) предложила пассажирам, возвращающимся с отдыха на побережье Черного и Азовского морей в период с 11 по 17 сентября, в общей сложности 60 917 билетов, из которых уже проданы 38,4 тыс. билетов, а в свободной продаже остаются 22,5 тыс. билетов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

По информации ведомства, из уже проданных билетов 13,7 тыс. составляют билеты на поезда внутреннего сообщения, 24,6 тыс. – на поезда международного сообщения.

«Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в южном направлении Приднепровская железная дорога составила график движения поездов на 2013-2014 годы, предусматривающий курсирование 13 поездов (круглогодичных и летних). Кроме того, в августе были сформированы 7 дополнительных поездов, осуществивших 40 рейсов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-июле 2013 года сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% - до 252 млн человек. В частности, на ПЖД пассажироперевозки осталось на уровне января-июля 2012 г.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.