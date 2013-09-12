Кабмин разрешил строить 3 автомагистрали на условиях концессии

Кабинет министров Украины разрешил строительство трех автомагистралей на условиях концессии, что предполагает в последующем установление платы за проезд по ним.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, соответствующее постановление Кабмина было принято 11 сентября на заседании правительства.

В частности, речь идет об автомагистралях: Львов - Краковец, Ульяновка - Николаев - Херсон - Красноперекопск - Симферополь, а также Новомосковск - Запорожье - Мелитополь - Джанкой - Симферополь.

"Новые трассы на этих направлениях нужны из-за постоянного роста интенсивности движения. В частности, на сегодня участок дороги М-10 Краковец - Львов на территории Украины является наиболее «узким местом» международного транспортного коридора № 3 (Берлин/Дрезден - Вроцлав - Львов - Киев). Строительство новых автомобильных дорог Ульяновка - Николаев - Херсон - Красноперекопск и Новомосковск - Запорожье - Мелитополь - Джанкой - Симферополь необходимо, поскольку летом и осенью из-за небольшой пропускной способности существующих дорог, имеющих две полосы движения, на отдельных участках возникают заторы", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.

Согласно сообщению, на каждую из автодорог уже разработана проектная документация. При этом ориентировочная стоимость строительства дороги Львов - Краковец длиной 84,4 км составит 4,3 млрд грн, Ульяновка - Николаев - Херсон - Красноперекопск протяженностью 533 км - 24,2 млрд грн.

«Мининфраструктуры предлагает новейшие автодороги I категории с четырьмя полосами движения в условиях государственно-частного партнерства (концессии). А проект дороги Львов-Краковец включает еще и строительство северной части обхода города Львов, который предоставит дополнительные экономические выгоды для транзитного транспорта и разгрузки города», - цитирует пресс-служба Козака.

Министерство инфраструктуры после внесения указанных проектов в перечень объектов концессии начнет подготовку документации для проведения конкурса на привлечение концессионера для строительства и дальнейшей эксплуатации автомобильных дорог.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 10 сентября внес в перечень объектов, которые могут быть построены на условиях концессионного договора, строительство автомобильной дороги Харьков – Красноград – Перещепино – Новомосковск.

«Укравтодор» уже подготовил 7 проектов строительства новых дорог, которые в ближайшее время будут выставлены на концессионные конкурсы.

Объем средств, запланированных к привлечению в рамках реализации приоритетных проектов строительства дорог на условиях концессии, составляет порядка 10 млрд долл.

Ранее в «Укравтодоре» отмечали, что наиболее актуальными для реализации на условиях государственно-частного партнерства являются: строительство 1-й очереди Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева, строительство автомобильных дорог в направлении Краковец – Львов – Броды – Ривне (258 км), строительство автомагистрали от границы с Российской Федерацией (КПП «Щербаковка») – Харьков – Новомосковск (209 км).

Также отмечалось, что в перспективе на условиях концессии могут быть построены автомобильная дорога Одесса – Монаши с мостовым переходом через Днестровский лиман (на Рени) протяженностью 81 км, дорога Ульяновка – Николаев – Херсон – Красноперекопск – Симферополь (532 км), дорога Днепропетровск – Запорожье – Мелитополь – Джанкой – Симферополь (475 км).

В зависимости от финансовой модели концессионной дороги стоимость проезда для легковых автомобилей может составить 30 копеек за километр, а для грузовых – 1 грн за километр.