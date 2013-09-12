Капитализация Apple упала на 24 млрд долл. после презентации двух новых смартфонов

Рыночная капитализация компании Apple снизилась более чем на 24 миллиарда долларов по итогам торгов в среду, 11 сентября, после того, как компания презентовала два новых смартфона iPhone 5S и iPhone 5C.

Акции Apple сразу же после презентации, 10 сентября, потеряли 2,3% стоимости, упали до 494,64 доллара. Эксперты связывают снижение стоимости ценных бумаг с тем, что характеристики новых моделей Apple не удалось сохранить в тайне, и они не оказались особо впечатляющими.

В среду акции Apple продолжили снижение и на закрытии Nasdaq стоили уже 467,71 доллара - на 5,44% ниже уровня предыдущего дня. В результате капитализация Apple всего за день сократилась на 24,5 миллиарда долларов и составила 424,9 миллиарда долларов, передает РИА "Новости".

После прошлогодней презентации iPhone 5 акции Apple, напротив, взлетели до исторического максимума - 705 долларов. На сей раз аналитики не столь оптимистичны - по данным ValueWalk, инвесткомпания Citigroup уже понизила целевую цену акций Apple на ближайший год до 520 долларов с нейтральным рейтингом, также снизили свои прогнозы по ценным бумагам Apple эксперты из UBS, Merrill Lynch, Credit Suisse и Bank of America.

Как сообщал УНИАН, компания Apple анонсировала линейку смартфонов iPhone 5C на пресс-конференции в Купертино. Смартфон iPhone 5C выполнен из пластика в пяти цветовых вариантах: белый, синий, красный, желтый и зеленый. Устройство будет работать под управлением iOS 7. Продажи новых моделей в США и еще восьми странах начнутся 20 сентября. Стоимость iPhone 5S без контракта в США составит 649, 749 и 849 долларов соответственно за модели с 16, 32 и 64 Гбайт встроенной памяти. Цена iPhone 5C без контракта в США составит 550 и 650 долларов на модели с 16 и 32 Гбайт памяти, соответственно.

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