Приднепровская железная дорога за 8 месяцев отремонтировала более 270 км путей

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-августе 2013 года отремонтировала разными видами ремонта 270,5 км путей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, железнодорожники модернизировали 38,4 км, капитально отремонтировали 63,6 км, средний ремонт провели на 152,1 км, а комплексно-оздоровительный – на 16,4 км путей.

ПЖД также сообщила, что за 8 месяцев т.г. был проведен средний ремонт 94 комплектов стрелочных переводов, 6 заменили новыми на железобетонных брусьях, а 8 - старогодными.

По данным железной дороги, работы проходили на направлениях Пятихатки - Чаплино, Пятихатки - Кривой Рог, Бердянск - Запорожье-Левое, Воинка - Джанкой, Верховцево - Долинская, Лозовая - Симферополь, Кривой Рог - Камыш-Заря, Воскобойня - Красноармейск, Джанкой — Керчь.

ПЖД также сообщила, что в августе 2013 года капитально отремонтированы 15 км путей, средним ремонтом - 17 км, комплексно-оздоровительный ремонт провели на 0,9 км пути.

Кроме того, средним ремонтом ПЖД в августе отремонтировала 14 комплектов стрелочных переводов, а 5 - заменены старогодными.

Как сообщал УНИАН, ПЖД за 7 месяцев 2013 года отремонтировала различными видами ремонта 238,2 километра путей.

При этом Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и грузов за 7 месяцев текущего года отремонтировала 1278 км путей.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.