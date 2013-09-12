Пассажиропоток через украинские аэропорты увеличился на 7%

Пассажиропоток через украинские аэропорты в августе 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 1,863 млн человек. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной авиационной службы Украины.

Согласно сообщению, в августе т.г. украинские авиакомпании увеличили пассажироперевозки по сравнению с августом прошлого года на 1,6% - до 1,057 млн человек.

Вместе с тем, «Украэрорух» в августе увеличил количество обслуженных воздушных судов на 9,4% по сравнению с августом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-июле 2013 г. вырос на 4,1% и составил 8,07 млн человек. Пассажиропоток в июле увеличился на 5,9% - до 1,763 млн человек.

Справка УНИАН. Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) является центральным органом исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации. Основные задачи Госавиаслужбы: осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.