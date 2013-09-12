Львовская железная дорога изменила график движения поездов

Львовская железная дорога (ЛЖД) внесла изменения в график движения популярных поездов в связи с окончанием сезона летних перевозок, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, 29 сентября перестает курсировать поезд № 256/255 сообщением Львов - Симферополь и будет отменено курсирование беспересадочного вагона № 28 сообщением Ужгород - Симферополь. А с 30 сентября прекратит курсирование поезд № 296/295 сообщением Черновцы - Симферополь. Кроме того, с 14 сентября перестает курсировать поезд № 47/48 сообщением Санкт-Петербург — Львов.

При этом ЛЖД сообщила, что в сентябре поезд № 13/14 сообщением Ужгород - Киев будет курсировать ежедневно, поскольку в него входит один состав формирования Юго-Западной железной дороги и один состав формирования Львовской железной дороги. В октябре курсирование этого поезда уже двумя составами Львовской железной дороги может перейти на ежедневное.

Кроме того, с 1 октября через день начинает курсировать поезд № 668/667 сообщением Черновцы-Ковель (из Черновцов отправляется по нечетным числам, а из Ковеля - по четным). При этом поезд № 84/83 сообщением Ковель - Одесса с 19 сентября будет курсировать через день (из Ковеля - по нечетным числам, а из Одессы по четным числам).

Как сообщал УНИАН, во время летнего сезона 2013 года Львовская железная дорога перевезла 2,7 млн пассажиров в дальнем и международном сообщении, что на 8 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала лета «Укрзализныця» тщательно следила за уровнем спроса на железнодорожные билеты, ежедневно осуществляя мониторинг пассажиропотока.

В зависимости от спроса «Укзализныця» назначала не только дополнительные вагоны, но и целые поезда на наиболее популярные направления.

Одновременно Госадминистрация железнодорожного транспорта заявляет об убыточности пассажирских перевозок. В частности, в январе-июне 2013 года «Укрзализныця» понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн.